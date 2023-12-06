بوتين في السعودية والإمارات.. محادثات مع الملك سلمان ومحمد بن زايد

تصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤشر البحث العالمي جوجل، بعدما وصل إلى الرياض فى زيارة رسمية للسعودية لإجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

بوتين يزور الإمارات والسعودية فى جولة خارجية نادرة، حيث سيجرى أيضًا محادثات مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين فى غزة وأوكرانيا.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



الاجتماع الأولى سيضم وفدى الرئيسين

بينما قال مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، إن الاجتماع الأولى سيضم وفدى الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله فى أبو ظبي، قال أوشاكوف إن بوتين سيواصل طريقه إلى الرياض فى نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجرى هناك محادثات مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.



محمد بن زايد: بحثت مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية





فيما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما".