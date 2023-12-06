وزير الدفاع يتفقد أجنحة الشركات العارضة بمعرض (EDEX-2023)

تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع أجنحة معرض إيديكس والمرور على عدد من الشركات العارضة وإستمع من ممثلوا الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية ، معرباً عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتماً الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على إستقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية .



جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفاعليات معرض إيديكس الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم فى فعاليات المعرض .

وزير الدفاع المصري يتفقد أجنحة المعرض والشركات العارضة بمعرض الصناعات الدفاعية (EDEX-2023)

وزير الدفاع المصري يتفقد أجنحة المعرض والشركات العارضة بمعرض الصناعات الدفاعية (EDEX-2023)



كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق جيل بويدفيزى المحافظ البحرى الفرنسى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية .



وزير الدفاع المصري يتفقد أجنحة المعرض والشركات العارضة بمعرض الصناعات الدفاعية (EDEX-2023)



وعقب اللقاء قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية .