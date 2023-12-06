جامعة أسيوط تختتم فعاليات "نادي الأدب المركزي"

تختتم إدارة النشاط الثقافي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط فعاليات "نادي الأدب المركزي" من أهم الأنشطة الثقافية التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي في جامعة أسيوط. وقد تم تنظيم حفل الختام للعام الجامعي 2024/2023 بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأدب والثقافة

حظي الحفل بحضور الدكتورة أسماء عبد الرحمن، أستاذ الأدب بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والدكتور سيد عبد الرزاق، الشاعر والكاتب المعروف. أقيمت فعاليات النادي في قاعة البهو بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط، وتم تنظيمها تحت إشراف محمد عبد الفتاح ودينا محمد، واللذين قدموا جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الحدث الثقافي المميز.

وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

تم اختيار قاعة البهو في القرية الأولمبية بجامعة أسيوط لاحتضان حفل الختام. تعتبر القرية الأولمبية من المواقع المهمة في الجامعة التي توفر البيئة المثالية لإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية.

تولى تنظيم الحفل هاشم سيد الذي يعمل مدير إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط. وقد قام المنظمون بترتيبات دقيقة لضمان سلاسة سير الحفل واحتفالية ناجحة.

خلال الحفل، تم الترحيب بالحضور وتوجيه الشكر للضيوف الكرام على حضورهم وتشريفهم للجامعة. ثم تبع ذلك عرض لأعمال الطلاب المميزة في مجال الأدب، حيث قدموا قصائد شعرية ونصوصًا أدبية قصيرة تعكس مواهبهم وإبداعهم.

وفي ختام الحفل، ألقت الدكتورة أسماء عبد الرحمن كلمة تحفيزية، حيث أشادت بمستوى الإبداع والمواهب الأدبية للطلاب، وحثتهم على الاستمرار في التطوير والابتكار في مجال الأدب.

بهذا الحفل الرائع، استطاعت إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط توفير منصة مميزة للطلاب للتعبير عن مواهبهم الأدبية، وبناء جسور التواصل بين الطلاب والعلماء والمبدعين في مجال الأدب. إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية يساهم في تطور الثقافة الجامعية وتنمية مهارات الطلاب وإثراء المشهد الأدبي في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن هذا النادي تم تنظيمه بمبادرة من إدارة النشاط الثقافي، التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وهذا يعكس حرص الجامعة على تنمية الثقافة والأدب بين طلابها وتوفير بيئة تشجيعية لابتكار الإبداع وتبادل الأفكار والمعرفة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات