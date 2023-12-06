جامعة أسيوط تنظم "مهرجان استايل" الرابع للفنون الشعبية.. الأسبوع القادم

تنظم إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط "مهرجان استايل" الرابع للفنون الشعبية والإستعراضية، وذلك في الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الحالي، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري بجامعة أسيوط.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط واعداد وتنفيذ: محمد جمعة مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وحسن بداري مدير المهرجان.

يهدف مهرجان استايل إلى إبراز التراث الثقافي والفني الشعبي في منطقة أسيوط وتشجيع الشباب على المشاركة والتعبير عن مواهبهم الفنية المتعددة في مجالات الفنون المختلفة مثل الموسيقى الشعبية والرقص الفلكلوري والاستعراضات المسرحية.

يتضمن المهرجان فعاليات متنوعة ومشوقة على مدار الأيام الخمسة، حيث يشهد المسرح العروض المرئية والموسيقية والرقصات التقليدية. يعمل الفرق المشاركة على تقديم عروض متنوعة ومبتكرة تعكس جمالية وروعة الفن الشعبي في المنطقة.

لقد اكتسب مهرجان استايل شهرة واسعة في الأعوام السابقة، حيث قدمت فيه فرق فنية مشهورة ومواهب شابة واعدة. وقد حظت العروض بتقدير واستحسان الجمهور المحلي والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، مما يعكس أهمية وتأثير المهرجان على الحياة الثقافية في المدينة.

تعد جامعة أسيوط من المراكز الثقافية الهامة في مصر، وتحرص على دعم وتشجيع الفنون الشعبية والتراثية للحفاظ على هوية المجتمع وتعزيز الانتماء الثقافي. من خلال مهرجان استايل، تخلق الجامعة منصة للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم وعرض مهاراتهم الفنية، ما يعزز خلق بيئة ملهمة للإبداع والتجربة الفنية في المنطقة.

بالإضافة إلى العروض الفنية، يتضمن المهرجان ورش عمل ومحاضرات فنية تستهدف الشباب والمهتمين بالثقافة الشعبية. تهدف هذه الورش والمحاضرات إلى نقل المعرفة والخبرات الفنية من أجيال سابقة إلى الشباب الحالي، وتشجيع التفاعل والمناقشة حول أهمية الفن الشعبي في المجتمع المعاصر.

بفضل مهرجان استايل، يتم تعزيز التواصل الثقافي والفني بين أجيال مختلفة، وتستطيع الشباب الاستوحاء والتأثير من التراث الشعبي لتجسيد رؤيتهم الفنية الخاصة. ويأمل المهرجان في أن يكون منبرًا لرواد الفن والثقافة، حيث يلتقي الموهوبون والمبدعون والجمهور لاكتشاف وتبادل الفنون والأفكار.

على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها الثقافة الشعبية والفنية في ظل الظروف الصحية العالمية، إلا أن إقامة مهرجان استايل للفنون الشعبية والإستعراضية هذا العام يعكس التزام الجامعة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في المدينة وتشجيع المواهب المحلية والشباب على التعبير عن أنفسهم ومشاركة مواهبهم مع الجمهور.