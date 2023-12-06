جامعة أسيوط تنظم ورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية لطلابها

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية وتأتي هذه الفعاليات في إطار سعي الإدارة لتنمية قدرات ومواهب الطلاب في مجال الأدب العامي، وتشجيعهم على التعبير الإبداعي في قصائدهم وكتاباتهم الأدبية

وتتضمن الفعاليات ورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية في مجال الشعر العامي. وتتكون لجنة التحكيم من الدكتور أسماء عبد الرحمن، أستاذ الأدب بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والدكتور سيد عبد الرازق، شاعر وكاتب مصري. سيتم اختيار أفضل الطلاب لتمثيل جامعة أسيوط في مهرجان "إبداع 12" لشباب الجامعات والمعاهد، الذي ينظمه وزارة الشباب والرياضة للعام الدراسي 2024/2023. وتقام الفعاليات في قاعة البهو بمركز الدكتور طارق الجمال بجامعة أسيوط من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة مساءً

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وسيتم إعداد وتنفيذ الفعاليات بواسطة هاشم سيد، مدير النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

تهدف ورش العمل إلى تعزيز المنافسة الأدبية واكتشاف الكتّاب الموهوبين، حيث يتم خلالها تحليل ونقاش النصوص الأدبية العامية المقدمة من قبل الطلاب. يشترك فيها طلاب جامعة أسيوط في مختلف الكليات والأقسام، ويتلقون توجيهات وملاحظات قيمة من لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور أسماء عبدالرحمن والدكتور سيد عبدالرازق. يهدف ذلك لتطوير قدراتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم في الكتابة والتعبير.

يعتبر مهرجان "إبداع 12" من أهم المهرجانات الشبابية التي تقام سنويًا بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة. يشارك فيه العديد من طلاب الجامعات والمعاهد من مختلف أنحاء البلاد لعرض مواهبهم الأدبية والثقافية. وتعتبر ورش عمل "الشعر العامي" فرصة للطلاب لتمثيل جامعة أسيوط في هذا المهرجان المرموق.

من المتوقع أن تشهد الورشة إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب المهتمين بالأدب العامي والشعر، حيث ستقدم لهم فرصة للتواصل مع الكتّاب المحترفين واكتساب معلومات قيّمة من خلال تحليل ونقاش الأعمال الأدبية المقدمة. ومن هذه الورشة، سيتم اختيار الطلاب الذين سيمثلون جامعة أسيوط في مهرجان "إبداع 12"، والذي سيكون منبرًا مثاليًا لعرض قدراتهم الأدبية والتواصل مع الكتاب المشاركين من جميع أنحاء البلاد.

يعتبر هذا النشاط الثقافي مساحة مميزة تهدف إلى تعزيز الثقافة الأدبية بين الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الكتابة وتطوير مواهبهم الأدبية. كما يساهم في تعزيز الروابط الثقافية والتواصل بين الطلاب والأكاديميين والمثقفين. نأمل أن تكون هذه الورشة بداية للعديد من الفرص الممتعة والمفيدة للطلاب الذين يطمحون للتألق في حقل الأدب والثقافة.

لجنة تحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية

لجنة تحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية

لجنة تحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية