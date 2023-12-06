"ربانزل السينما".. السر وراء طول شعر شريهان في عيد ميلادها الـ 59

اشتهرت أيقونة الفوازير الرمضانية شريهان بشعرها الطويل الجذاب واللامع، والتي تظل محافظة عليه حتى الآن رغم كبر سنها، إذ تتم اليوم 59 عامًا، فيعد حلم كل فتاة، كما أطلق عليها البعض "ربانزل السينما"، مما تساءلت بعض النساء عن سر جمال شعرها، وخلال السطور الآتية نكشف لك المستور.

الفنانة شريهان

سر طول شعر شريهان

كشفت النجمة شريهان عن سر طول شعرها، شريهان، ليتضح أنه يعود لـ"زيت الزيتون" الذي تستخدمه في معظم خلطات شعرها، وهو ما يجعلها تحافظ عليه، ويعطيه الطول والكثافة واللمعان، والحيوية، دون تدخل غير طبيعي.

ومن أشهر الخلطات التي تعتمدها ربانزل السينما بشكل دائم، ﻿ولأكثر ﻿من مرتين في الشهر، هي خلطة الثوم وزيت الزيتون، حيث تقوم بنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزيتون لمدة يومين على الأقل، ثم تقوم باستعماله لمرة في الأسبوع، أو مرة كل أسبوعين.

رفض شريهان الاحتفال بعيد ميلادها تضامنًا مع فلسطين

أوضحت النجمة شريهان سبب رفضها الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك خلال منشورها عبر حسابها الرسمي بالموقع الأكثر تداولًا إكس "تويتر" سابقًا، قائلة: "رسائلكم جميعاً غالية، ولكنها فى وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمرى التى عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت، سواء مع أسرتي وعائلتى الكبيرة، أو أسرتي وعائلتى الصغيرة، وهى أنتم، محبو شريهان، (الشريهانيين) كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم، وأنا سأظل أكثر من متشرفة.

واستكملت حديثها: "سامحونى فما تبقى لى هو عدم التناقض، وقلبى وعقلى لا يستوعبان ما يحدث فى العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربى ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطينى، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدنى الفلسطينى فى غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسرى وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقى والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطينى واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطورى الذى كان عظيما وسيبقى إلى الأبد".

وتمنت شريهان من الله عز وجل أن ينزّل آية من آياته لنصر فلسطين وتحقيق العدل، قائلة: "ولا يوجد عندى أمل فى غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض فى وقتنا هذا، لعالمنا هذا، لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني".