خاص للوفد.. مسئول كبير يتورط بالتصرف في سكر وأرز التموين بقيمة 855 مليون جنيه

على خلفية قضية فساد السكر

علمت"بوابة الوفد " أن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تم إقالته امس على خلفية قضية فساد السكر بوزارة التموين والمتهم فيها مستشار الوزير للرقابة والتوزيع و8 آخرين.



وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لـ "عاطف"تهمة التقاعس عن اداء مهام عمله كرئيسا للشركة المصرية نظرا لقيام بحجب سلعة السكر فى مخازن الشركة فى ظل تصاعد الأزمة..الا أنه لم يتربح من الأزمة او يشارك فى التلاعب بالأسعار.

التصرف في سكر مدعم وأرز مدعم بقيمة 855 مليون جنيه

كما اكدت مصادر" للوفد "أنه تم التصرف فى سكر مدعم وارز مدعم بقيمة 855 مليون جنيهخاص بالتموين لأحد أصحاب مصانع التعبئة خلال الاشهر الماضية ..وقيل وقتها أن علاء فتحى سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة طرف فى هذه القضية .



وعندما انكشف التلاعب قدم العضو المنتدب علاء فتحى استقالته بشكل مفاجئ منذ بضعة أشهر من الشركة المصرية للجملة دون الإعلان عن الاسباب انذاك

ومن المتوقع أن تكشف الأجهزة الرقابية خلال الأيام القادمة الكثير من رؤوس الفساد داخل وزارة التموين متورطين فى قضية فساد السكر والسلع المدعمة.



وحاليا يسيطر على وزارة التموين حالة من التوتر والقلق بعد.كشف قضية فساد السكر ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن متهمين جدد فى القضية خلال الأيام الماضية.