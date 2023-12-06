انتظام الملاحة بقناة السويس واستئناف مرور سفينة حاويات

بعد نجاح جهود قاطرات الإنقاذ البحري في التعامل مع الموقف الطارئ

الفريق أسامة ربيع: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة مرة أخرى... وحركة الملاحة بالقناة منتظمة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا اليوم الأربعاء. واصطدمت بكوبري احمد المنسي وذلك بالقطاع الأوسط بقناة السويس.

وقال رئيس قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث تم إعداد خطة بديلة تم تنفيذها عقب وقوع الحادث حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من المجرى الجديد لقناة السويس إلى القناة الرئيسية وتم ذلك بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف ربيع بأن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ 6 سفن المحتجزة خلفها عبورها للقناة.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.