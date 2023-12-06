تُقدم الإعلامية سالي عاطف، مُقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، حلقة جديدة ومميزة خاصة بتغطية فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية، بحضور عدد كبير من الفنانين في كافة أنحاء العالم.

أجرت الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع الفنانة سماح زيدان، عضو لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة، حيث كشفت عن عدد الأفلام الطويلة المشاركة في المهرجان، واخر أعمالها الفنية.

كما أجرت لقاءات مع كل من جون لوك فاندام، الفنان والمنتج البلجيكي؛ للحديث عن مشاركته في مهرجان الحسيمة، وكذا لقاء مع المنتج محمد بوزكو، رئيس لجنة تحكيم الفيلم القصير؛ للحديث عن الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان.

"زووم إفريقيا" في تغطية خاصة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة المغربية

وفي لقاء خاص كشف الفنان المغربي الكبير محمد الجم، سبب عشقه للمسرح، وتحدث عن أعماله المسرحية، بالإضافة إلى لقاء مع المخرج خالد الحجر، بعد حصوله على أفضل فيلم عالمي في مهرجان الحسيمة.

وعن مدينة الحسيمة ومعالمها السياحية كشف الدكتور نجيب الوزاني، رئيس بلدية مدينة الحسيمة المغربية، تفاصيل خاصة عن المدينة وجذبها للسياح.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.