"أهمية المشاركة السياسية" فى ندوة بجامعة جنوب الوادى الأهلية

نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى الأهلية، ندوة موسعة حول أهمية المشاركة السياسية، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحيم يوسف ، مدير برنامج الهندسة بالجامعة الأهلية، وحاضر فيها الدكتور عباس مصطفى عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بقنا.

وعقدت الندوة بحضور والدكتور أحمد على مدير برنامج الطب و الدكتور همام عبدالعال مدير برنامج الحاسبات و الذكاء الاصطناعي و الدكتور سلام شورى مدير برنامج العلاج الطبيعي.

قال الدكتور عباس مصطفى، أن المشاركة السياسية الفاعلة أساس الديمقراطية وهي إحدى صور التعبير عن سيادة الشعب، مشيرا إلى أنه للمشاركة السياسية أشكالا عدة من بينها الترشح والتصويت في الانتخابات.

وأضاف أن الترشح والتصويت في الانتخابات هما حق لكل مواطن تتوافر فيه شروط معينة، وهذا الحق الدستوري يترتب عليه واجبات أهمها ضرورة العمل من أجل رفعة الوطن الذي ينتمي إليه وإبراز الصورة الإيجابية له أمام العالم.

وأشار إلى أن المواطن حينما يدلي بصوته في الانتخابات، فإن هذا الصوت يعبر عن انتماء المواطن لوطنه وليس لمرشح بعينه، وهناك عدة مقومات لتعزيز المشاركة السياسية من أبرزها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ودور المرأة والشباب في الحياة السياسية من أجل خلق ثقافة سياسية واعية تدرك مسئولياتها تجاه الوطن وتعلي من قيمة الولاء والانتماء له، وهناك علاقة وثيقة بين المشاركة السياسية وبين المواطنة، حيث تجسد المشاركة السياسي مفهوم المواطنة شكلا ومضمونا، كما تفسح المواطنة، بما تمنحه من حقوق وواجبات، المجال أمام المواطن ليشارك سياسياً.

وحث الطلاب على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري. يذكر أن الندوة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.