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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. يسرا اللوزي تشارك بتقديم منولوجات عن عزة

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

علقت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث تنضم إلي العديد من الفنانين في تقديم منولوجات غزة، المفترض إقامتها في سينما راديو الجمعة القادمة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة.

 

نشرت يسرا اللوزي قائلة: تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غزّة، في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

 

تابعت يسرا اللوزي: يسرا اللوزي: في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها، وستتضمن مونولوجات غزة قراءات على خشبة المسرح.

 

وأوضحت يسرا اللوزي: وسيتم إلقاء تلك المنولوجات من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، وعائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة.

 

يسرا اللوزى 

وقد شاركت الفنانة يسرا اللوزي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافته.

 

وتألقت يسرا اللوزي، مرتدية تي شيرت بسيط باللون الأسود، ووضعت عليه شال فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا اللوزي، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

 يسرا اللوزي 

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