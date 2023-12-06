كلام_X_الرياضة

الأربعاء 06/ديسمبر/2023 - 08:05 م 12/6/2023 8:05:21 PM

مارسيل كولر بعد التعادل مع سموحة انتقد طريقة لعب كابتن احمد سامى مدرب سموحة، وانه راصص اللاعيبة كلها فى المناطق الدفاعية بتاعته ولعب مباراة دفاعية بامتياز، وقدر انه يقفل على كل مفاتيح لعب النادى الأهلى.. ورد كابتن أحمد: "اجعلنى أدرب مكانك وتعالى درب مكانى ونشوفك كيف ستلعب أمامى؟".

بالطبع يا مستر كولر هذه حجة واهية وقلة حيلة من مدرب كبير ولا يصح أن تصدر منك! لأن كرة القدم فيها طرق هجومية ودفاعية وكل مدرب له أسلوبه وطريقته، وعليك بخبرتك وبقوتك أن تدير المباراة بأسلوبك وكما تريد، وليس كما يريد المدرب المنافس وعليك أن تجبره أنت على طريقتك، وحاليًا يوجد فى العالم الآن طرق تدريب مختلفة عما نراه عندنا وأحدثها طرق تدريب فريق صنداونز وهى تجربة مبهرة، ويتضح حجم الكرات الصحيحة التى يمررونها، ودليل على أنهم يتلقون تدريبات ترفع مستوى التركيز الذهنى والتفاهم بين اللاعبين، وكل لاعب يحسب مقدار القوة المناسبة لتمريراته وبالتالى يظهر تحكمهم بالكرة وكأنها لازقة فى الجزمة (كما كان يقول كابتن محمد لطيف) وبالتالى يوظف مهاراته فى صالح الفريق ككل ويتعود على اللعب الجماعى.

هذه الطريقة لا تظهر بين يوم وليلة ولكن مع التدريب المستمر ومعالجة الاخطاء والإصرار على العلاج دائمًا، ولذلك تواجدت نتائجها، فظهر فريق صنداونز كأحسن فريق بيلعب كرة قدم فى افريقيا.

وإذا عدنا للأهلى فعلى مارسيل كولر تخصيص كل يوم فى حصته التدريبية نصف ساعة تدريبات تحكم بالكرة تزيد تدريجيًا فى كل تدريب إلى ان تكون فقرة اساسية فى أى تمرين، وأعتقد بهذا سيجد حلا للتمريرات الخاطئة الكثيرة فى كل مباراة؛ وهذا هو السبب الذى لم تستطع أن تفك تكتلات فريق سموحة الدفاعية..

كما كنا ننتقد الادارة على التقصير فى الدعم ونلتمس لك العذر على التأخير فى التغيرات! ولكن مع وجود دكه قوية ما حجتك فى التأخير، وبالمثل ننتقد طريقتك مع اللاعيبة فين التطوير إلى بيتم فين شكل اللاعيبة فى الملعب فين التجهيزات للخطة إلى هينفذوها.. ورغم إن عدد اللاعيبة المهارية فى الأهلى لا يتعدى لاعبين ولكن لم تستطع ترويض واحد منهم وهو أحمد عبدالقادر.. الخ! المطلوب منك أن ترفع جودة الاستلام والتمرير علشان تفك التكتلات الدفاعية إلى حضرتك عجزت عن اختراقها.

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