الوخز في الأطراف وعدم وضوح الرؤية يشيران إلى الإصابة بمرض السكري

أوضحت أحدى أطباء الغدد الصماء إيرينا بتروفا، يمكن أن يظهر داء السكري في حالات لا تسبب ارتباطًا بهذا المرض.

وقالت الدكتورة بتروفا إن تشخيص مرض السكري في الوقت المناسب من خلال الأعراض يمكن أن يكون مشكلة كبيرة بسبب طبيعته الخفية أو الضمنية، وإذا جاء المريض إلى الطبيب يشكو من أعراض مرض السكري، فغالبًا ما يعني ذلك أن المرض يتطور منذ فترة طويلة وأن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد تسبب بالفعل في حدوث نوع من الخلل الوظيفي أو الاضطراب، ويمكن أن يظل هذا المرض غير معروف لسنوات.

وفي حديثها عن الأعراض المحتملة لمرض السكري، أشارت بتروفا إلى أن الوخز في الأطراف وعدم وضوح الرؤية قد يشيران إلى ذلك، وتحدث هذه الاضطرابات نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم مما يعوق تدفق الدم إلى الأنسجة العصبية والأوعية الصغيرة.

وهذا المرض الخطير لا يظهر لفترة طويلة، لكنه يتجلى لاحقا في تطور الأعراض الكلاسيكية، ووخز في الأطراف، والعطش المستمر، وتدهور الرؤية.

كما ذكرت الطبيبة أعراضًا أخرى قد تشير إلى مرض السكري:

التبول المتكرر (خاصة في الليل).

شعرت باستمرار بالجوع وتكثيفه.

فقدان الوزن غير المقصود.

شفاء بطيء جدًا للآفات الجلدية.

مثير للحكة.

الضعف والتعب السريع والنعاس أثناء النهار.

اضطرابات النوم.

انخفضت الرغبة الجنسية.

زيادة الرغبة في تناول الحلويات.

الطريقة الأكثر فعالية لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري هي فحص مستويات السكر في الدم في حالة الصيام وبعد الأكل في السابق، نصحت الطبيبة أولغا شارابوفا بفحص مستويات السكر في الدم عندما يبدأ الشخص في الاستيقاظ ليلاً بسبب الرغبة في التبول.