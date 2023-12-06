طريقة عمل سلطة الزبادي .. مفيدة لصحة العظام

سلطة الزبادي من السلطات الصحية التي يمكنك تناولها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجئ، كما تتميز بعدد سعراتها الحرارية المحدودة، لذا يمكن تناولها عند اتباع الدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار.

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي

المقادير

- زبادي : 3 اكواب

- خيار : 2 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- الثوم : فص (مهروس)

- الشبت : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي شرائح الخيار مع البصل في طبق التقديم.

في وعاء جانبي صغير، اخلطي اللبن الزبادي مع الملح والثوم جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم اسكبي المزيج فوق الخيار والبصل في طبق التقديم.

أضيفي الشبت المفروم وقلبي قليلاً ثم قدمي السلطة فوراً.

فوائد تناول الزبادي

تعزيز صحة القلب

يمثل الزبادي أهمية كبيرة لصحة القلب، بفضل قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

بناء العضلات

بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية مساءً، يمكن تناول كوب من الزبادي قبل الخلود للنوم، لإمداد الجسم بجرعة من البروتين، الذي يساعد على بناء وتقوية العضلات.

بشرة جميلة وصحية

الزبادي له تأثير مرطب على بشرتك ويعالج البشرة الجافة بشكل طبيعي، حيث يعانى الكثير من الأشخاص من حب الشباب بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي، ويساعد تناول الزبادي في تنقية القناة الهضمية، ما يؤدى إلى بشرة صحية، كما يعتبر الزبادي عنصر تجميل ممتاز لوضعه على الوجه لأنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر ويزيل جميع الزيوت والخلايا الميتة.

مفيد لصحة العظام

كوب من الزبادي (250 جراما) يحتوى على نحو 275 مجم من الكالسيوم، وهذه الجرعة اليومية من الكالسيوم تساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتعمل على تقويتها أيضًا.

يمنع الالتهابات المهبلية

قد يكون الزبادي مفيدًا بشكل خاص للنساء لأنه يساعد في تقليل نمو عدوى الخميرة المهبلية، حيث أنه من المعروف أن البكتيريا الموجودة في الزبادي تتحكم في العدوى في الجسم.

التخلص من اضطرابات النوم

يلعب الزبادي دورًا كبيرًا في التخلص من الأرق، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن الماغنسيوم، الذي يساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات، ومن ثم زيادة القدرة على النوم.

ومن الأسباب التي تجعل الزبادي من الأطعمة المفيدة للتغلب على الأرق، هو احتوائه على مادة التربتوفان، وهي حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، اللذين يساعدان على النوم.