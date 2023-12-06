موعد مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي

يستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة ضد فريق ضمك والتي ستجمع بين الفريقين مساء غد الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يخوض فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني مارسيلو غالاردو منتشيا بالفوز الذي حققه على حساب فريق الخليج بالجولة السابقة، حيث يأمل النمور لخطف النقاط الثلاثة لمواجهة الغد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة حصدها من 15 مباراة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر 3 مواجهات.

على الجهة المقابلة بدخل فريق ضمك المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الفيحاء وأبها في أخر جولتين، ويحتل ضمن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقناة الناقلة :

مباراة الاتحاد ضد ضمك ستقام غدًا الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي هذا الموسم.