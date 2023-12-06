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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي.. طرق حجز التذاكر

لاعبو الهلال السعودي
لاعبو الهلال السعودي

تقدم "بوابة الوفد" طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي روشن 2024، وأسعار التذاكر، ومواعيد الحصول عليها، حيث يستعد فريق الهلال للعودة للمنافسات في الدوري المحلي عندما يحل ضيفا على الطائي في الجولة 16.

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 15

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الهلال والطائي يوم الجمعة 8 ديسمبر على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

ويدخل الهلال المباراة عقب تأكيد موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على النصر في قمة الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

 

ويمتلك زمام الأمور حتى الآن في دوري روشن السعودي، كونه يتربع على عرش الصدارة، بعد الفوز على النصر بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

 

أما الطائي فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مباراتين ودخوله المنطقة الدافئة، وسيطمح بكل تأكيد لتقيدم أفضل ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 41، في حين يأتي الطائي في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

 

لم يهزم الهلال هذا الموسم حتى الآن ويتربع على الصدارة برصيد 41 نقطة منفردًا، بينما يحتل الطائي المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، وكان قد حقق انتصاره الخامس فقط هذا الموسم على الفتح في المباراة الماضية بنتيجة 1-0.

 

منصة "ticketmx" هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لشراء تذاكر مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي 2024.

ستقوم بتسجيل الدخول في المنصة، وبعدها اختيار مقعدك في المدرجات وطريقة الدفع، ثم يمكنك طباعة التذكرة والتواجد في استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

 

أسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي

A,B,C مخفض: 20.00 ريالا.

A فئة: 50.00 ريالا.

B فئة: 50.00 ريالا.

C فئة: 150.00 ريالا.

VIPفئة: 1,000.00 ريال.

VVIPفئة: 3,000.00 ريال.

لحجز تذاكر مباراة الهلال والطائي اضغط هنا

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