تعالج التقصف.. 6 فوائد مذهلة لزبدة الشيا على الشعر

زبدة الشيا من المكونات السحرية التي تدخل في صناعة معظم مستحضرات العناية بالشعر، فتعمل على ترطيبه جيدًا وجعله أكثر نعومة وجمالًا، لذا نقدم لك فوائد زبدة الشيا المذهلة التي لم يعرفها البعض.

زبدة الشيا للشعر

فوائد زبدة الشيا على الشعر

زبدة الشيا لقشرة الشعر

تساهم قدرة زبدة الشيا على ترطيب فروة الرأس الجافة على التقليل من التهاب فروة الرأس المسبب لظهور القشرة في الشعر، وبذلك يمكن أن يساعد استخدام زبدة الشيا على التقليل من خطر حدوث نوبات القشرة في الشعر.

زبدة الشيا للشعر المتساقط

تتضمن فوائد زبدة الشيا للشعر المحتملة أيضًا مساهمتها في علاج ومنع تساقط الشعر، ويمكن أن يعود ذلك لعدة أسباب، بما فيها:

توفير زبدة الشيا للعديد من العناصر الغذائية الأساسية المهمة لتحسين صحة فروة الرأس والشعر، الأمر الذي يمكن أن يقوي بصيلات شعر.

عمل الأحماض الدهنية المتواجدة في زبدة الشيا على ترطيب فروة الرأس والشعر.

امتلاك زبدة الشيا لخصائص مضادة للالتهابات.

زبدة الشيا للشعر المتقصف

يمكن أن يفيد استخدام زبدة الشيا للشعر المتقصف، حيث أن الزيوت والأحماض الدهنية المتواجدة في زبدة الشيا يمكن أن تعمل على التقليل من جفاف الشعر والذي من الممكن أن يكون سببًا لتكسره وتقصفه، كما أنها تعمل على تجديد الشعر وفروة الرأس الأمر الذي يقوي الشعر ويقلل من تكسره.

كما أن الفيتامين أ والفيتامين هـ المتواجدان في زبدة الشيا يعملان على إصلاح أطراف الشعر والتقليل من تقصفها.

تزيل الالتهابات وتهيج الجلد

تعرف بقدرتها الفائقة على إزالة الإحمرار والحكة والتقشر وأي مشاكل أخرى متعلقة بالالتهاب في الرأس، أيضًا تواجد فيتامين أ يعمل على حماية خلايا الجلد في فروة الرأس وهو معروف بقدرته على تعزيز التئام الجروح وإعادة نمو الجلد

يعزز نمو الشعر

تعمل زبدة الشيا على تعزيز نمو الشعر بشكل سريع لأنها تحتوي على عدد هائل من الفيتامينات المسؤولة عن تجديد خلايا البشرة الخاصة بفروة الرأس ، ويساعد على إطالة الشعر وعلاج التقصف والهيشان.

زبدة الشيا للشعر الجاف

تحتوي زبدة الشيا على فيتامين أ والفيتامين هـ اللذان يمكن أن يساعدان على ترطيب وتطرية الشعر من جذوره وحتى أطرافه، كما أن ما تحتويه من أحماض دهنية أساسية يمكن أن تساعد على إضافة الرطوبة إلى الشعر وحبسها فيه.

ونظرًا لهذه الفائدة من فوائد زبدة الشيا للشعر فإنه يتم استخدامها كبلسم طبيعي للشعر، والذي يتميز بعدم جعل الشعر دهني المظهر أو ثقيل.