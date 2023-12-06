الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"العربية للتنمية الزراعية" تشارك في الدولة الثالثة للمجلس الدولي للتمور بحضور 13 دولة عربية

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد برئاسة المدير العام  إبراهيم آدم أحمد الدخيري في الدورة الثالثة للمجلس الدولي للتمور، وذلك بمشاركة ١٣ دولة عربية اعضاء لمجلس الدولي للتمور وعدد من وفود الدول من مختلف العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز العربي لأبحاث المناطق الجافة والأراضي القاحلة وجائزة خليفة الدولية للتمور والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. 


وخاطب السيد الوزير عبدالرحمن الفضلي في بداية أعمال المجلس مرحبا بالدول والمنظمات المشاركة وأعضاء الوفود ومن ثم استعراض جدول الأعمال وإنجازات المجلس خلال دورته السابقة وخطة وميزانية المجلس للفترة القادمة 2024 - 2026م.


كما خاطب المجلس وزراء كل من تونس ومصر والمملكة الاردنية والسودان وفلسطين وموريتانيا، مثمنين مجهودات المملكة العربية السعودية في أحضتان المجلس الدولي للتمور والدعم المقدر لأعمال المجلس. 


ووجه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الشكر المملكة العربية السعودية ومعالي وزير الزراعة على حسن الاستقبال وكرم المضافة وعلى الدعم السخي والمستمر، مؤكدا أن المنظمة ستظل داعمة لأعمال المجلس.


وأشار إلى أن من خلال مخاطبات الدول أن يصبح المجلس عالميا وتخصص أكثر من 80 % من الميزانية لإظهار صورة ودور المجلس على المستوى وأن تخصص باقي الموازنة لخلق المقربات بين الدول الاعضاء.

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