مصرع 2 وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي فى نطاق محافظة الفيوم باتجاه مدينه دمو بدائرة المركز، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طريق القاهرة- أسيوط

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق القاهرة -أسيوط الغربي قرب مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.