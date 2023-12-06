الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تبدي قلقًا كبيرًا من عمليات إسرائيل في جنوب غزة

دبابة إسرائيلية فى
دبابة إسرائيلية فى قطاع غزة

أكدت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، وجود قلق مصري من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية الحالية في غزة وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء الحرب.

وشددت على رفض مصر أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بالمخالفة للقانون الدولي، وضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل.

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وأكدت المصادر أن مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب، واستمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع حاليًا.


كما أضافت أن الهلال الأحمر المصري ينسق مع الوكالات المعنية، لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.

 

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