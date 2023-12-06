عميد كلية الآداب بالفيوم يعقد لقاءً مع الإداريين ويكرم المتميزين

عقد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم لقاءً مع الإداريين بالكلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق الأحد المقبل ١٠ ديسمبر وتستمر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

حضر اللقاء الدكتور أحمد بقوش وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد دياب القائم بأعمال مدير عام الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أوضح الدكتور طارق عبد الوهاب أن اللقاء جاء بغرض حث العاملين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يكون لهم دورًا إيجابيًّا، وأن يكونوا قدوة للآخرين.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وسلوك قانوني ودستوري للتعبير عن الرأي. ,كما قام بتكريم المتميزين من رؤساء الاقسام والعاملين بالكلية.

ندوة"بشبابها"

كان الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب في جامعة الفيوم،قد شهد امس الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع حملة (بشبابها) بالمحافظة . حضر الندوة الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وجمال عبد الناصر، منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلين عن الحملة، والطلاب..

صرح الدكتور طارق عبد الوهاب أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا واضحًا بالشباب في الآونة الأخيرة، وتم تمكينهم في العديد من المناصب القيادية، وتوفير فرص كبيرة للتدريب والتأهيل.

ووجه الشباب إلى أن يقوموا بمسئولياتهم تجاه وطنهم، وخاصة في ظل ما يحدث حولنا من أحداث متلاحقة تتطلب التحلي بالمزيد من الوعي والإدراك.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى خلق نوع من الإيجابية والمشاركة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، والتعبير عن الرأي بوعي وموضوعية.

وتناول الدكتور محمد كمال الحديث حول مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، وما يعرف بحروب الأجيال، وصولًا إلى الحروب الحالية التي تعتمد على تزييف الوعي.

موجهًا الطلاب بضرورة الوعي اللازم بأهم التحديات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة.

وسلط الضوء على ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات وإنجازات على كافة الأصعدة ولجميع الفئات، وتحقيق تنمية على كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمبادرات حياة كريمة، وتكامل وكرامة، وكلنا واحد، وشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن ومقوماته.

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