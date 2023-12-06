سلمى أبو ضيف تكشف شخصيتها فى"أنف وثلاث عيون": بحس ان كل دور بيديني مسج

أقيمت اليوم ندوة فيلم "أنف وثلاث عيون" بحضور مجموعة من أبطال العمل، بجانب فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، استعداداً لطرحه ضمن برنامج روائع عربية.

تضم الندوة كل من الفنان ظافرالعابدين وسلمى أبو ضيف والمؤلف وائل حمدي ومخرج الفيلم أمير رمسيس.

كشفت سلمى أبو ضيف عن اللقطات التي جذبت انتباها في الشخصية التي جسدتها بالفيلم قائلة: " الفيلم مركزش على هي ليه حبت واحد أكبر منها لكن ركزنا أن هو عنده مشاكل كتيرة محلهاش ومعرفش يفضل مع حب حياته إلا لما حل مشاكل الطفولة".

أضافت سلمى أبو ضيف إلى أن هذا الدور أكد لها نظرياتها عن العلاقات العاطفية معلقه: "بحس ان كل دور بيجي بيديني مسج ويمشي فمن خلال الدور دا اتعلمت ان ممكن في ناس تدخل في حياتك تعلمك حاجة ومش لازم تكمل معاك وبعدين تمشي لحد ما تحس بالكمال وتلاقي الشخص المناسب فالشخصية كانت تأكيد بالنسبة لي على اللي أنا حاساه من ناحية العلاقات".

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم "أنف وثلاث عيون" المفترض طرحه لأول مرة ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويظهر من خلال الإعلان الدعائي سرد لعلاقات ظافر العابدين بالبطلات الثلاث ضمن أحداث الفيلم.

ويظهر ظافر العابدين من خلال البرومو كرجل متعدد العلاقات وكلما يشعر بعدم الراحة يبتعد ونرى أمينة خليل وصبا مبارك يفسران سبب فشل علاقتهما بظافر العابدين.

بينما تظهر سلمى أبو ضيف وهي تسعى جاهدة لنجاح تلك العلاقة.

أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون"

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، وهو رجل أربعيني لا يستطيع الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!.

الفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972 من بطولة محمود ياسين، ماجدة، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، وحمدي أحمد، ومن إخراج حسين كمال.