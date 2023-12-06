الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهـم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهـم الكويتية
الأسهـم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهـم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 17.52 نقطة ليصل  الى مستوى 6655.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 % .

 

الأسهـم الكويتية

 

 وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل الى نحو 20.47 نقطة ليصل الى مستوى 5484.23  نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 %.

 

 كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل الى نحو 17.07  نقطة ليبلغ مستوى 7282.83  نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 %، وذلك بحجم تداولات بلغت 219.7  مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار).

 

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

 

الأسهم الأردنية

 

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على انخفاض بنسبة 0.39%، عند مستوى 2381.41 نقطة.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية  بما يصل الى نحو 7.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو18.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2340 صفقة.

 

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

 

الأسهم فى مسقط

 

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4600.78 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 0.9 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.02 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مستوى 4599.90 نقطة.

 

 وبلغت قيمة التداول فى مؤشر بورصة مسقط عند نحو مليونين و13 ألفًا و453 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 36.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و189 ألفًا و590 ريالًا عُمانيًّا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

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الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

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مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

 

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على انخفاض 

 

الأسهم القطرية

 

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على انخفاض بواقع 72.81 نقطة، او بنسبة انخفاض تعادل نسبتها 0.73 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و872.10 نقطة.

 

 وتم خلال الجلسة فى الأسهم القطرية تداول نحو 109 ملايين و327 ألفا و741 سهما، بقيمة 360 مليونا و515 ألفا و313.406 ريالا، نتيجة تنفيذ 13827 صفقة في جميع القطاعات.

 

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