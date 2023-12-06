إنطلاق مبادرة "الطالب المصري انسان عصري" بمدارس سوهاج

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قافلة الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة، تحت إشراف ماهر عبد الخالق، مدير العام الشؤون التنفيذية بالمديرية، لتفعيل مبادرة "الطالب المصري إنسان عصري" التعليمية بمدرسة قلفاو الابتدائية المشتركة بإدارة سوهاج التعليمية، بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية وتنفيذ يوم رياضي وثقافي بالمدارس .





وأكد ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية، أن الجميع يشارك بفعالية لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه بأنشطة جاذبة للطلاب وتلبي احتياجاتهم، وقدم الشكر لجميع المدارس المشاركة في المبادرة، كما أشاد بالعمل بروح الفريق بين جميع العاملين، ودور المبادرة الفعالة والمردود الايجابي لها علي جميع طلاب سوهاج، كما قدم الشكر لأولياء الأمور ومديري المديريات الديوانية، وموجهي عموم الأنشطة، وفريق التغطية الإعلامية، وكل من شارك في تفعيل المبادرة لخدمة أبناء الوطن، وتنمية روح الانتماء والولاء والحفاظ علي الهوية المصرية.





جاء ذلك بحضور عمدة قرية قلفاو، ممثلاً للمشاركة المجتمعية، ومجالس الأمناء بالمدارس، وحث مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية الجميع علي المشاركة في العرس الإنتخابي في استحقاق إنتخابات الرئاسة القادم، للحفاظ علي مقدرات مصرنا الغالية والحفاظ علي الهوية المصرية.