الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس "النواب العراقي" يؤكد استعادة بلاده لدورها المحوري بعد الانتصار على الإرهاب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن العراق استعاد دوره المحوري بعد الانتصار على الإرهاب وانطلق بمرحلة الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي.

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وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المندلاوي استقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق السنجراني، والوفد البرلماني المرافق له، حيث بحثا تفعيل مذكرات التفاهم البرلمانية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والثقافية، وأهمية تفعيلها في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح الشعبين.

 

وجدد المندلاوي مطالبته بضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه مجازر الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة، مشددا على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والذي عبّر عنه في المؤتمرات البرلمانات العربية والآسيوية والمحافل الاقليمية والدولية.

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