الأهلي يحصل على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام شباب بلوزداد

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن تلقيه موافقة رسمية من الجهات الأمنية، على حضور 30 ألف مشجع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي في تمام السادسة من مساء الجمعة فريق شباب بلوزداد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتربع فريق الأهلي علي قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط عقب مرور جولتين.

بينما يتساوى ميدياما وشباب بلوزداد في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلب الأهلي على ميدياما الغاني في المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لكل منهما.