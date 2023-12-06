الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مائدة بوتين ومحمد بن زايد في أبوظبي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بمستوى العلاقات بين روسيا والإمارات، مشددا على أنها وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي - "بفضل مواقفكم، وصلت علاقاتنا إلى مستوى عال غير مسبوق .. نحن على اتصال دائم معكم، وزملاؤنا يعملون مع بعضهم البعض باستمرار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد الرئيس الروسي على أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين موسكو وأبوظبي ارتفع العام الماضي بنسبة 7ر67 % .

وأشار بوتين إلى أنه سيبحث مع محمد بن زايد، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسيطلعه على آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية ، مضيفا أنه "خلال اللقاء مع الرئيس الإماراتي، سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، وبالطبع سنطلعكم على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية".

كما أشاد الرئيس الروسي بجهود دولة الإمارات ومساهمتها بشكل كبير في استقرار الوضع في العالم باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل اليوم الأربعاء إلى الإمارات في زيارة رسمية ، يعقبها زيارة إلى المملكة العربية السعودية.