رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الألسن

ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأربعاء، لجنة اختيار عميد كلية الألسن بالجامعة ، وذلك لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

و ضمت اللجنة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التريية والتعليم الأسبق والأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد د. دسوقي، حرص إدارة جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.