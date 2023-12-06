سكرتير بنى سويف يتابع مشروعات الدواجن المركزية
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد عبد الموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي مرسي مدير مصنع العلف ، المهندس مصطفي كامل مدير محطة السادات لانتاج بيض المائدة.
وخلال الزيارة عقد السكرتير العام المساعد اجتماعاً بحضور القائمين على المشروع ، حيث تمت مناقشة واستعراض بعض التفاصيل الخاصة بحجم الإنتاج وسعات العنابر ومدى توافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق ، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار المتابعة لمنظومة العمل بالمشروع ، الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي ، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة ،و في إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية