نجلاء بدر تكشف لـ «الوفد» مواصفات العمل الناجح

كشفت النجمة نجلاء بدر، مواصفات العمل الناجح من وجهة نظرها، مؤكدة أن هناك عناصر مهمة وضرورية إذا توافرت سيتحقق النجاح المطلوب والمتوقع.

وقالت نجلاء بدر، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد الإلكترونية»:" من وجهة نظري العمل الناجح أو الجيد هو الذي تكتمل به عناصر النجاح وتشمل "السيناريو، المخرج، الممثلين، طاقم العمل وشركة الإنتاج"، رغم أن هناك عقبات تواجه الممثل في أوقات كثيرة ما يجعله يقع في فخ الفشل في تقديم دورًا ناجحًا لأن في أوقات كثيرة لا نتسلم السيناريو كاملًا، وبعد فتية طويلة من التصوير تشعر بالرغبة في التراجع عن استكمال الدور ولكن هذا بعد مرور فترة من التصوير".

وأضافت، قائلة:" أنا دائمًا أسعى للعمل مع جهات إنتاجية ناجحة وجادة ومخرج صاحب رؤية، وأبحث عن السيناريو المُميز والمُختلف وفريق عمل يمتلك قدرا كبيرا من الموهبة والوعي، فإذا اكتملت تلك العناصر فهذا يعني أن العمل سيحقق النجاح المطلوب والمتوقع.

ونجحت نجلاء في سرقة ذهني وجعلتني أعيش معها في عالم «نرمين» وهي الشخصية التي قامت بها في مسلسل "صوت وصورة"، حيث قالت "شخصية نرمين أخذتني لعالمها وهذا جعلني منذ البداية أبذل قصارى جهدي لكي يصل إحساسها للجمهور، في الحقيقة لم أواجه أي صعوبات خلال فترة التصوير".

الفنانة نجلاء بدر

وأكملت "فالشخصية هي التي فرضت سيطرتها وحضورها كان قوي للغاية وفي ذات الوقت لها نقطة ضعف وهي أولادها".

واختتمت “أحببت شخصية «نرمين» كثيرًا رغم أنها احتاجت تحضيرات ومجهود كبير لاسيما بسبب الجانب النفسى طوال الحلقات ولكن أنا ذاكرتها جيدًا قبل بدء التصوير ودرست حالتها وحياتها وكل ما مرت به من صعوبات أو أزمات وذلك من أجل تجسيدها بالصورة المناسبة".

أبرز أعمال النجمة نجلاء بدر

نجلاء بدر، فنانة من نوع خاص، لمع نجمها خلال الكثير من الأدوار التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية في الدراما التلفزيونية والسينما، تميزت بأدائها المُتنوع، دائمًا تجذب انتباه الجمهور فى أعمالها الفنية، كانت بدايتها كمذيعة حيث قدمت العديد من البرامج والتي كانت بوابتها الحقيقية للدخول في عالم التمثيل، جسدت العديد من الأدوار الناجحة وشاركت في أعمال فنية ضخمة، وأبرزها: «البرنس، حكاية حياة، رمضان كريم، ستات قادرة، لؤلؤ، طرف ثالث، الفتوة، فوق مستوى الشبهات، إحنا الطلبة، بين السرايات، الزوجة الثانية، ريش نعام، شارع عبد العزيز، شمس الانصاري، سره الباتع، المحكمة، بين السما والأرض، أبو جبل، كلبش 2 » وآخرهم مسلسل «صوت وصورة» حيث أبدعت في تجسيد شخصية "نرمين" الأم التي تشعر بالخوف تجاه اولادها،.