نجلاء بدر لـ "الوفد": «نرمين» سيطرت عليا والدور ليس سهلًا

تحدثت النجمة نجلاء بدر، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء فترة تصوير مسلسل «صوت وصورة» الذي عرض آخيرًا وحظى على إعجاب الجمهور والنقاد، ما جعله يتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي .

وقالت نجلاء بدر خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد الإلكترونية»:" في الحقيقة لم أواجه أي صعوبات خلال فترة التصوير، أحببت شخصية "نرمين" كثيرًا رغم أنها احتاجت تحضيرات ومجهود كبير لاسيما بسبب الجانب النفسى طوال الحلقات ولكن أنا ذاكرتها جيدًا قبل بدء التصوير ودرست حالتها وحياتها وكل ما مرت به من صعوبات أو أزمات وذلك من أجل تجسيدها بالصورة المناسبة".

وأضافت «نجلاء»، قائلة:" شخصية نرمين أخذتني لعالمها وهذا جعلني منذ البداية أبذل قصارى جهدي لكي يصل إحساسها للجمهور، فالشخصية هي التي فرضت سيطرتها علي وحضورها كان قوي للغاية وفي ذات الوقت لها نقطة ضعف وهي أولادها ".

وتابعت نجلاء بدر خلال حديثها «للوفد»، قائلة:" الدور ليس سهلًا ومن جانبي حاولت أن أُضيف لمسلاتي الخاصة عليه من خلال نظرات العين وطريقة الكلام والمكياج واللبس، وأنا أسعى دائمًا في اختيار الأدوار التي أقدمها وخاصة عندما أشعر أن الشخصية هي التي تُسيطر علي ولا تحتاج للافتعال أو الإضافة والمبالغة ".

واختتمت نجلاء بدر، وقالت:" شخصية نرمين طوال الأحداث تظهر حزينة بسبب ما مرت به من صعوبات وأزمات نفسية بسبب مقتل زوجها ومعرفة حقيقة خيانته المرضية وخوفها على أبنائها من سمعة والدهم، واخترت لها مكياج معين ليتناسب مع كل ذلك بل حتى لحظات السعادة التى ظهرت فيها تكاد معدومة ".

نجلاء بدر

أبرز أعمال النجمة نجلاء بدر

نجلاء بدر، فنانة من نوع خاص، لمع نجمها خلال الكثير من الأدوار التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية في الدراما التلفزيونية والسينما، تميزت بأدائها المُتنوع، دائمًا تجذب انتباه الجمهور فى أعمالها الفنية، كانت بدايتها كمذيعة حيث قدمت العديد من البرامج والتي كانت بوابتها الحقيقية للدخول في عالم التمثيل، جسدت العديد من الأدوار الناجحة وشاركت في أعمال فنية ضخمة، وأبرزها: «البرنس، حكاية حياة، رمضان كريم، ستات قادرة، لؤلؤ، طرف ثالث، الفتوة، فوق مستوى الشبهات، إحنا الطلبة، بين السرايات، الزوجة الثانية، ريش نعام، شارع عبد العزيز، شمس الانصاري، سره الباتع، المحكمة، بين السما والأرض، أبو جبل، كلبش 2 » وآخرهم مسلسل «صوت وصورة» حيث أبدعت في تجسيد شخصية "نرمين" الأم التي تشعر بالخوف تجاه اولادها، .