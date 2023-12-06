رئيس المدينة ومدير التعليم يتفقدون المقار الانتخابية بمدينة قوص وقراها

تفقد الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، و عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، مدارس قوص التجارية بنات و النصر الإعدادية بنات و معركة التحرير وقوص الإعدادية بنين و العويضات.

رافقه الجوله هبه الفولى نائب رئيس المركز وعلى حزين مدير إدارة الخدمات المشرف على تجهيز المقرات الانتخابية وشوقى عبدالسميع مدير إدارة المتابعة بمجلس مدينة قوص والدكتور على مبارك رئيس المتابعة وتقييم الأداء وهانى أنيس المسؤول الاعلامى بالادارة التعليمية .

تابع الشعينى التجهيز النهائي للمدارس المخصصة مقرات للتصويت حيث شدد على ضرورة المتابعة اليومية لفريق المتابعة بمجلس المدينة والإدارة التعليمية والتنسيق المشتركة للحفاظ على الجاهزية الحالية مع تواجد مدير المدرسة على مدار اليوم أثناء عملية الانتخابات وتواصله مع العضو القضائي المشرف على اللجنة .

ومن جانبه أشار عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية أن جميع المقرار الانتخابية التابعة للإدارة جاهزة لاستقبال الناخبين ، مؤكدا أنه بالتواصل مع مجلس المدينة تم إضاءة المقرات الانتخابية التابعة للإدارة والطرق المؤدية للجان وتوفير مقاعدا وسرادقات بمدخل كل مدرسة بها لجنة انتخابية.