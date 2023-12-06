مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي يلا شوت اليوم ، ويحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر

يسعى نادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب الى حصد نقاط المباراة الثلاث على أمل تعثر نادي أرسنال في نفس الجولة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1، وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 14.

بينما يتذيل شيفيلد ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في لقاء 1 والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء، وتسجيل 11 هدفًا وتلقي 39.

تاريخ مواجهات شيفيلد يونايتد ضد ليفربول

تاريخيًا التقى فريقا شيفيلد يونايتد ضد ليفربول في 52 مباراة استطاع الريدز تحقيق الفوز في 27 مواجهة والتعادل في 11 لقاء والخسارة أمام أصحاب الأرض في 14 مرة.

ويتصدر روجر هانت نجم ليفربول السابق ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 8 أهداف، يليه بيلي ليديل بواقع 5 أهداف، كما يعتلي الكولومبي لويس دياز قائمة أغلى لاعبي مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بواقع 75 مليون يورو.

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر

وينتظر محمد صلاح 3 أرقام قياسية في مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول وهي الوصول لـ200 هدفا ليصبح من بين 5 لاعبين فقط بالتاريخ سجلوا هذا الرقم للريدز، والوصول للهدف رقم 150 بمسيرته الشخصية بالدوري الممتاز، وحال تسجيله هاتريك سيصل للهدف الـ150 بقميص الريدز فى البريميرليج.

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وحال تسجيل الهدف رقم 200 سيصبح خامس لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف، متفوقاً على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفًا.

وساهم الفرعون المصري بتسجيل 4 أهداف بآخر 3 مباريات بالدوري الممتاز حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

وحقق صلاح 16 مساهمة تهديفية بالبريميرليج هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

ونجح محمد صلاح في تحقيق مساهمة تهديفية بكل مباراة من آخر 16 مباراة له على آنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز والحصيلة هي 17 هدفا و 4 تمريرات حاسمة.