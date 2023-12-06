كراسي متحركة لذوي القدرات والهمم لأبناء الشرقية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، عدد 11 كرسي متحرك وطرف صناعي لحالات من ذوي الهمم مقدمين من مؤسسة بوابتك للخير بالتعاون مع المحافظة ، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر، وذلك في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وخالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

أعرب المستفيدون من ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم، وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الإجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير حياه أفضل للمواطنين، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الاسر الأكثر إحتياجاً.

ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة؛ تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر خالد خلف مسؤول مشروعات بحري بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية، أن المؤسسة مستمرة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والأرامل والأيتام، وتوفير أوجه الدعم كافة والمساندة لفئات المجتمع.