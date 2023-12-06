استكمال إزالة الشون بسوق الساحل وتعويض المستحقين

تستمر جهود الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس الحي والاجهزة التنفيذية والأمنيه بالحي ، والمنطقة الجنوبيه بإستكمال أعمال إزالة التعارضات لطريق محور الحضارات بكورنيش النيل طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال ، و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى.

إزالة عدد (١٦) شونة ليتبقى عدد (٧ ) شونة + عدد محل وجارى أستكمال أعمال الأزالة

وأسفرت أعمال الإزاله عن إزالة عدد (١٦) شونة ليتبقى عدد (٧ ) شونة + عدد محل وجارى أستكمال أعمال الأزالة بجهود مستمرة ومتواصلة لنهو الاعمال على وجه السرعة .

وحرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على متابعة أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق والتطوير المستمر بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، حيث تابعت أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة طبقًا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

يذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة من بذل الجهود لإزالة تعارضات امتداد المحور الجديد والتي شملت إزالة بنزينة ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين .

كما تشمل الازالات ازالة التعارضات بعدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة اثر النبي، وذلك بعد عقد عدة لقاءات دورية قامت بها المهندسة جيهان عبد المنعم مع التجار بمنطقة أثر النبي ، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور أعمال التطوير والاستعداد للمرحلة القادمة بعد التطوير بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

حيث تم تعويضهم بأماكن بديلة تمثلت في مبنى متميز كامل التشطيب والمرافق والخدمات بمنطقة سوق العبور على مساحة كبيرة حرصا من الدولة المصرية على حماية أرزاق التجار و استمرار اعمالهم بالصورة اللائقة دون تأثر .

والجدير بالذكر ان المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد وافق على إطلاق اسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة وهم اسم العميد ابراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي ، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة ، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم ، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات .

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية ، والبطل الشهيد مقدم شرطة احمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية، والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم د. ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر