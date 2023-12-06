ندوة تحت عنوان "اعرف قدراتك والمهارات الريادية" بكلية الصيدلة فى الفيوم

نظمت كلية الصيدلة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مركز متابعة الخريجين بالجامعة ندوة تحت عنوان "اعرف قدراتك والمهارات الريادية" استضافت خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد في ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.واقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

بحضور الدكتور أحمد عادل علاء الدين وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أكد الدكتور أحمد عادل حرص إدارة الجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تشجيع الشباب الجامعي على العمل الحر ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ليكون الشباب شريكًا أساسيًّا ومساهمًا في خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأوضح مصطفى هلال أن مسار ريادة الأعمال بدايته تغيير الرؤية والمنظور الثقافي المتوارث للخروج من فكرة انتظار فرص العمل إلى خلق فرص العمل، فكل رائد أعمال يمتلك مشروعًا ناجحًا بدأ بفكرة تم دراستها جيدًا حققت نتائج واقعية سهلة التنفيذ.

وأشار إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدعم المقدم لرواد الأعمال، سواء بصفة مباشرة أو من خلال التنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

مضيفًا أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة تشمل الاستشارات والدعم الفني والتدريب والتسويق وتقديم دراسات الجدوي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، فضلًا عن التمويل اللازم لكل فكرة مشروع.

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تنظمها إدراة النشاط الإجتماعى والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضر افتتاح المسابقة الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض عمداء ووكلاء الكليات، و الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، و أعضاء هيئة التدريس، والسادة أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

أشار الدكتور ياسر مجدي حتاته إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون طليعة علمية وثقافية ومجتمعية ونموذجًا مثاليًّا للطلاب الجامعيين، وأيضًا تنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وإثراء روح التنافس والولاء والانتماء بين الطلاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بينهم، الأمر الذي يؤهل الطلاب الفائزين في المسابقة لتمثيل جامعة الفيوم أمام الجامعات المصرية الأخرى وذلك في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والتي تنظمها جامعة الفيوم كل عام، كما أشاد بالمجهود المبذول من القائمين على تنظيم تلك المسابقة.

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