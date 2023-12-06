محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الانتخابات المجهزة لذوى الهمم

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية مدرسة فيكتوريا كوليدج التابعة لإدارة المنتزه أول التعليمية، اللجان الانتخابية والوقوف على التجهيزات النهائية من أجل انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد تلك المدرسة من اللجان العامة.

وقال محافظ الإسكندرية إن العبء الأكبر يقع على وزارة التربية والتعليم، حيث تقع معظم اللجان الانتخابية في المدارس، وبالتالي لا بد من التأكد من تجهيزاتها بشكل كامل.

وتابع محافظ الإسكندرية أنه تم إجراء اجتماع من أجل شرح دور كل جهة تنفيذية من المفترض أن تقوم به في الانتخابات الرئاسية المقبل، وتم توضيح البنود الخاصة بكل جهة في كشوفات خاصة من أجل الالتزام بتنفيذ ما فيها.

ووجه محافظ الإسكندرية دعوة إلى الشعب المصري بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، كي يكون هناك عرس ديمقراطي، بحيث نفخر أمام العالم كله بانتخابات نزيهة مشرفة تليق باسم مصر.

واستكمل محافظ الإسكندرية: أقول لجميع مواطني المحافظة إن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبالهم من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. وفي أقل من 3 دقائق سيكون المواطن أدلى بصوته.

وأكد محافظ الإسكندرية: خروج المواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في عين الديموقراطية، لذا أرجو من الجميع أن يخرجوا من أجل الإدلاء بأصواتهم ويمارسوا حقهم الديموقراطي وحقهم السياسي.،وأضاف محافظ الإسكندرية: جميع اللجان الانتخابية مجهز بها أماكن من أجل ذوي الهمم.