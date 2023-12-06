الاب ايلاريون يترأس نهضة صوم الميلاد في بني عطية..اليوم

يترأس الاب ايلاريون، فعاليات رابع ايام النهضة الروحية بمناسبة صوم الميلاد المجيد، ذلك بكنيسة الانبا بولا والانبا انطونيوس بمنقطة بني عطية التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تتخلل الفعاليات الطقوس القبطية الأرثوذكسية، برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية الأنبا غبريال أسقف الايبارشية.

استهل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.