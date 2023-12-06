تفاصيل الاجتماع الرعوي المقبل الأرثوذكس في أسوان

يعقد نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، الجمعة المقبلة، فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمناسبة فترة صوم الميلاد، ذلك بمقر المطرانية في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.





تفاصيل الاجتماع الرعوي بأسوان

يستغرق الاجتماع ساعتين يتضمنا فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.