سعر كيلو البصل يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه مصر أزمة في السلع الغذائية الأساسية، ومن أهمها محصول البصل بسبب الارتفاع الشديد في سعره محليا والذي دفع مجلس الوزراء لوقف تصديرها مؤقتا خلال الأشهر الماضية ، ويدخل البصل في معظم أكلات المصريين، الذين يزرعونه بكميات كبيرة، وبحسب الأرقام الرسمية فإن مصر في المراتب الأولى على مستوى العالم من حيث الإنتاج سنويا لمحصول البصل.

وفي حالة من الاستياء الشعبي من الأسعار التي وصل لها سعر كيلو البصل وغيره من الخضروات والسلع الأساسية في البيت المصري قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة على "فيسبوك" وعلى موقع " x " حول أسعاره في جميع محفظات جمهورية مصر العربية.

البصل يصل لأسعار جنونية

بعد زيادة أسعاره غير المسبوقة في السوق المحلي واصل رود مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب عن مايجري في السوق المحلي من زيادات وذكر البصل بالتحديد الذي لا يتم استيراده وهو محصول من أهم المحاصيل الزراعية في مصر فكيف يصل لهذه الزيادة وعن حال محدودي الدخل وعدم القدرة على الشراء بتلك الأسعار.

وعن أزمة البصل واصلت بعض السيدات نشر أسعاره في مختلف المناطق والمحافظات و الشكوى من تأثر جميع الأكلات المنزلية التي زادت جميع مكوناتها خلال الفترة الماضية وصعوبة حال السوق بالزيادات المتتالية التي تضرب السوق المحلي من منتجات غذائية وغيرها في السوق المصري.