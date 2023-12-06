قرار من النيابة حول عصابة التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس 4 متهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بمصر القديمة.

تحقيقات النيابة أوضحت أن المتهمين قاموا بأعمال الحفر داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد 15 سنة للمتهمين بإنهاء حياة شخص بمنطقة المرج



قضت محكمة شمال القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشاجرة بينهم بمنطقة المرج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت ذکي محمود وياسر فاروق التلاوي.



وأشارت التحقيقات في القضية رقم 32787 لسنة 2022 جنايات قسم المرج والمقيدة برقم 4823 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة بأن المتهمين قتلا عمدًا المجني عليه عبد المنعم سامي مع سبق الإصرار وذلك على إثر مشاجرة فيما بينهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين بينا النية وعقدا العزم المعمم على قتله وأعدا لهذا الغرض السلاح الناري والذخائر وتوجها للمكان الذي أيقنا وجوده به وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول نحوه عيارًا ناريًا لتواجد الثاني في مسرح الجريمة.

وأشارت المحكمة أن التهم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد وعقوبة التهمة الأولى والقتل العمد.

فيما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.