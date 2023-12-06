إصابة طفلة في إنهيار الجزء الأمامي لمنزل قديم بجرجا

شهدت قرية المحاسنة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إنهيار الجزء الأمامي لغرفتين ملحقتين بمنزل مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية نتج عنه إصابة طفلة في الخامسة عشرة من عمرها نجلة مالك المنزل بكسر بالذراع الأيسر وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي وحالتها الصحية جيدة وتم عمل كردون أمني حول المنزل وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل ومصابة بناحية المحاسنة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص تبين إنهيار الجزء الأمامي لغرفتين ملحقتين بمنزل من الطوب اللبن والعروق الخشبية ملك "محمد . ا . ت . ا" 62 سنة عامل ومقيم بذات الناحية .





نتج عن ذلك إصابة نجلة مالك المنزل الطفلة "منة . م . ا . ت" 15 طالبة – ومقيمه بذات الناحية بكسر بالذراع الأيسر وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي .





وبسؤال مالك المنزل بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل ونفي الشبهة الجنائية .





تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني لملاحظة الحالة الأمنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .