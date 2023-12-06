حريق هائل بهير شهير يتسبب في فزع المواطنين بالإسكندرية

اندلع حريق هائل صباح الأربعاء بأحد الهايبرات الشهيرة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق محتويات الهايبر بالكامل، وتصاعد ألسنة النيران والدخان إلى طابقين وجزء من الطابق الثالث من العقار السكني الذي يقع أسفل الهايبر.

وتلقى اللواء خالد بري، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى المنشآت التجارية بميدان شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، دائرة حى المنتزه، دون وقوع إصابات بشرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد الديب رئيس الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وإنقاذ المواطنين قبل امتداد النيران إلى بقية أجزاء العقار، ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق هائل بهايبر ماركت شهير مكون من طابقين أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل وتدميره، وتصاعد ألسنة النيران والدخان إلى طابقين وجزء من الطابق الثالث.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، حيث أكد شهود العيان أن الحريق اندلع بسبب انفجار مولد كهرباء يستخدمه "الهايبر ماركت" وقت انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن النيران امتدت إلى صالة الألعاب الرياضية "جيم" بالطابق الثاني أعلى الهايبر.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان أسباب الحريق.