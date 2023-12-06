الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سات 2.. مصر تغزو عالم الفضاء بأقمار صناعية عملاقة

القمر الصناعي
القمر الصناعي

سات 2.. القمر الصناعي مصر سات 2.. في ضوء الجهود المضنية التي تقوم بها الدولة المصرية لغزو الفضاء وتوطين تكنولوجيا الفضاء ، أطلقت وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي"مصر سات 2"، من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والإقتصادي بين الجانبين.

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القمر الصناعي مصر سات 2

ويمكن القول، أن القمر الصناعي"مصر سات 2 "، لم يكن الأول ولكن هناك العديد من الأقمار الصناعية التي أطلقتها مصر من قبل وغزت بها عالم الفضاء، إذ تم إطلاق أول قمر صناعي مصري عام 1998م.

وقد أطلقت مصر عدة أقمار صناعية منها القمر الصناعي نايل سات 101، والقمر الصناعي 102 ، والقمر الصناعي 201، والقمر الصناعي 301، وأخيرًا القمر الصناعي مصر سات2 ، والقمر الصناعي نكس سات الذي سيتم إطلاقه في يناير المقبل.

ويستخدم القمر الصناعي"مصر سات 2"، في تطوير مجالات حيوية ومنها الزراعة واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، وتوفير صور تصل دقتها إلى 2 متر ويمكن استخدامها في تعظيم الإستفادة من موارد الدولة.

وقد أوضحت وكالة الفضاء أنه سيتم  إطلاق القمر الصناعي التجريبي المصري"نكس سات " في 30 يناير المقبل، وهو أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد تم تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية، والذي يمثل إنجازًا مهمًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر، ومزود بـ(2) كاميرا أحادية الطيف بدقة 5 أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع ويبلغ وزنه 70 كجم ويصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class)، بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.

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