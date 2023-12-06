الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة في الأسواق

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، ويهتم المواطنون بالتعرف على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق. 

        وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:   

txt

حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

txt

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بجنوب سيناء

سعر الدقيق اليوم الأربعاء 

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,250 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,500 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تنفذ تدريب المشورة المهنية

حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بجنوب سيناء

مدير مستشفى غزة الأوروبي: استقبلنا أعدادًا كبيرة من مصابي القصف الإسرائيلي
الجريدة الورقية