سعر الدقيق صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة في الأسواق

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، ويهتم المواطنون بالتعرف على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الأربعاء

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,500 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن