محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات تطوير الريف المصري ضمن الرئاسية"حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى التي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع حيث تم ويجري تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه مع كل من سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية لحياة كريمة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية ضمن المشروعات التي تم الانتهاء منها وجارى توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات، فضلًا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات لجهات الولاية تمهيدًا لتشغيلها والتي تشمل الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها بالتنسيق مع مسئولي التعمير والشركات المنفذة للمشروعات ومراجعتها على أرض الواقع حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القرى والنجوع ميدانيًا لمتابعة نسب وجودة تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لها وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 % وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه .