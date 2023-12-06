اليوم العالمي للطيران المدني.. فرصة لإبراز دوره في التنمية

اليوم العالمي للطيران المدني.. يحتفي العالم في السابع من ديسمبر الجاري باليوم العالمي للطيران المدني وذلك من أجل تعزيز أهمية الطيران المدني في التنمية الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع وإبراز الدور الذي يلعبه في تحقيق ذلك للدول.

ويأتي الإحتفال باليوم العالمي للطيران المدني لإبراز دور منظمة الطيران المدني" الايكاو"، في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جميعها.

سبب الإختيار

ويرجع سبب إختيار اليوم العالمي للطيران المدني عندما تم التوقيع على معاهدة الطيران المدني الدولي بشيكاغو عام 1944م من قبل 52 دولة، وهي المعاهدة الدولية التي سمحت بتطوير الطيران المدني الدولي على نحو آمن ومنظم.

ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإنه منذ تأسيس منظمة الطيران المدني الدولي تمكنت شبكة الطيران المدني الدولي من نقل أكثر من أربعة مليار مسافر سنويًا.

كما يدعم قطاع النقل الجوي العالمي 65.5 مليون وظيفة و2.7 تريليون دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي العالمي، إذ يعمل أكثر من 10 مليون امرأة ورجل في هذه الصناعة لضمان القيام بـ 120،000 رحلة ونقل 12 مليون مسافر يوميًا إلى وجهاتهم بأمان.

كما تُظهر سلسلة الإمداد الأوسع نطاقًا والتأثيرات المتدفقة والوظائف في السياحة بفضل النقل الجوي أن ما لا يقل عن 65.5 مليون وظيفة و3.6 % من النشاط الاقتصادي العالمي مدعوم من صناعة الطيران وفقًا لبحث أجرته مجموعة النقل الجوي.

ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للطيرانمن المدني بعنوان"تحسين الإبتكار لتنمية الطيران العالمي".

وكل خمس سنوات وبالتزامن مع إحتفالات اليوم الدولي للطيران ، يتم اخنيار موضوع خاص للإحتفال بهذا اليوم من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم ممثلي المجلس بين هذه السنوات باختيار الموضوع للفترة الفاصلة لمدة أربع سنوات كاملة.