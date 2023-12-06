سعر طن الأرز صباح اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية

سعر الأرز.. شهدت أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، تباينا، في السوق المحلية والمضارب؛ مع ارتفاع معدلات الطلب، وثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ليسجل 18,400 جنيه.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

وصعدت أسعار الأرز الأبيض، بمقدار مابين 200 إلى 500 جنيه بالطن، بينما ثبتت أسعار الأرز الشعير اليوم، كما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

وسيطرت حالة من الأشتعال الحاد، خلال الفترة الماضية، علي تداول سعر طن الأرز في الأسواق، بسبب نتيجة تغيرات المناخ والتي أثرت على نقل السلعة وتداولها خلال الفترة الحالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويأتي ذلك رغم انتهاء موسم حصاد الأرز في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، والذي بدأ في منتصف أغسطس.

أسعار الأرز للجملة اليوم الاربعاء

الارز

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، استقرارًا، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 18,800 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ليسجل 18,400 جنيه.

الأرز الأبيض

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ارتفاع بنحو 500 جنيه، ليسجل سعر الطن 29,000 جنيه.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» قفزة، قدرها 200 جنيه في الطن ، ليبلغ سعر الطن 28,000 جنيه بدلاً من 27,800 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 26 جنيهًا.