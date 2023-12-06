طقس الدقهلية.. معتدل ومشمس على كافة المدن والمراكز

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، طقس معتدل ومشمس على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ويتزامن الطقس المعتدل مع استمرار الدراسة.

وتعيش الشوارع والطرق الداخلية والخارجية بمحافظة الدقهلية، سيولة مرورية، وسط تواجد عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كل الأنحاء.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف الأجهزة التنفيذية بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، والحماية المدنية والري، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات الخاصة بـ تجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظة.