الشرقية تطلق مبادرة "حرفتك مهنتك" بمركز شباب أبو حماد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة، فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، وذلك بعمل ورشة الحرف اليدوية والتراثية "ورشة الأشغال بالأحبال"، وذلك خلال الفترة من 5/12/2023 حتى 7/12/2023 بمركز شباب مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، بمشاركة 15 من عضوات أندية الفتاة والتطوع.

يشار إلى أن مبادرة "حرفتك.. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

وتدعم مبادرة "حرفتك.. مهنتك"، والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات، لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل.